Подоляк: Країни НАТО психологічно не готові до війни з росією

Країни Північноатлантичного союзу (НАТО) психологічно не готові до війни з росією. Єдиний шанс перемогти рф - зробити це в Україні.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу Freedom.
За його словами, в інформації про те, що росія через 3-5 років буде готова атакувати країни НАТО, найбільше "вражає тотальна психологічна неготовність країн НАТО до війни як такої".
"У них (країн НАТО - ред.) досить багато зброї, вона набагато ефективніша, але вони не готові її використовувати. Відповідно, якщо через 5 років росія збереже ті темпи мілітаризації й авторитарності, в якій вона сьогодні перебуває, у НАТО немає жодного шансу", - сказав він.
Подоляк зазначив, що країни НАТО "ніяк та ніколи" психологічно не будуть готові до війни з росією, і в Кремлі це чудово розуміють.
"Тому росія поступово в цій війні підвищує ставки, поступово скасовує всі табу, поступово скасовує всі правила. Зокрема, правила ведення воєн. І, відповідно, готує плацдарм, якщо вона зараз не програє в Україні. Тому єдина можливість перемогти рф - перемогти її за рахунок України, тобто Україна це може зробити", - сказав радник глави ОП.
На думку Подоляка, якщо Україна не зможе перемогти росію, "тоді країнам НАТО слід готуватися до вкрай важких наслідків".
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