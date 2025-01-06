The Telegraph: У 2025 році більшість країн НАТО витратять на оборону щонайменше 2% свого ВВП

Цього року більшість країн-членів НАТО витратять на оборону щонайменше 2% свого ВВП, тоді як у 2024 році лише три держави досягнули цієї позначки.

Про це йдеться у матеріалі британської газети The Telegraph.

Видання пише, що війна в Україні спонукала багато країн НАТО вперше збільшити витрати на оборону до 2% ВВП – давно узгодженого показника.

Очікується, що цього року із 31 країни-члена НАТО – 23 з них досягнуть показника у 2%. Тоді як у 2014 році це зробили лише троє.

Вперше з початку 1990-х років Організації Північноатлантичного договору вдалося витратити на оборону 2% свого ВВП, додають автори статті.

Серед країн-членів НАТО, які не досягли цього показника, зазначено Іспанію, Італію та Канаду, але й вони збільшили витрати на оборону.

Водночас Сполучені Штати фактично витрачають на оборону на рівні 3,38% ВВП, що є меншим, ніж торік. Проте, з огляду на загальний обсяг виробництва, ця сума є величезною.

«Немає нічого дивного в тому, що країни, розташовані найближче до росії, витрачають найбільше. Естонія витрачає у відсотках від ВВП навіть більше, ніж США – 3,43%, тоді як Польща, яка дуже негативно ставиться до російської загрози (і має історію, яка спонукає її до цього), витрачає 4,12%, порівняно з 3,9% у попередньому році», – йдеться у статті.

Витрати Великої Британії, для порівняння, зросли з 2,07% ВВП у 2023 році до 2,33% минулоріч.