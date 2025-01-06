Черногоренко: Цифрове військове посвідчення з’явиться у застосунку Армія+ до червня 2025 року

В Україні на 2025 рік заплановано реалізацію цифрового військового посвідчення у застосунку Армія+.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю блогеру Сергію Стерненку.

«Це буде єдиний електронний документ для всіх військових. І в Армії+ буде військове посвідчення з фотографією, зі званням, з посадою. Це буде реалізовано, коли ми запустимо Єдиний реєстр військовослужбовців. Це буде базовий реєстр», – сказала заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

Катерина Черногоренко нагадала, що чотири місяці тому розробили законопроєкт №12066 про Єдиний реєстр військовослужбовців. Документ вже пройшов два читання у парламенті та наразі чекає на підпис президента.

Щойно президент підпише законопроєкт, цей реєстр буде створено.

«Я думаю, що десь за перше півріччя 2025 року, фактично до червня, ми реалізуємо військове посвідчення», – наголосила Катерина Черногоренко.