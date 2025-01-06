Прем’єр Канади планує оголосити про відставку цього тижня, - ЗМІ

Канадський прем'єр Джастін Трюдо оголосить про свою відставку з посади лідера Ліберальної партії у середу, 8 січня. Про це у понеділок, 6 січня, пише Globe and Mail із посиланням на власні джерела.

Як уточнив один із співрозмовників видання, який нещодавно спілкувався з прем'єром, Трюдо має намір зробити заяву про звільнення до зустрічі з ліберальною фракцією, щоб не здавалося, ніби його змусили піти власні однопартійці.

Джерела видання не знають, чи піде Трюдо у відставку негайно після оголошення чи залишиться керувати урядом до обрання нового лідера партії, який автоматично стане прем'єром Канади.

Трюдо очолює уряд Канади близько десяти років, з листопада 2015 року. Цей пост він обіймає три терміни, ще ніхто з канадських прем'єрів не ставав лідером чотири рази поспіль.