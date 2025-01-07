Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Прем’єр Молдови: Наша мета щодо переходу Придністров’я під контроль Кишинева незмінна

117

На тлі кризи, створеної росією у Придністров’ї, уряд Молдови наполягає на незмінності мети щодо переходу регіону під контроль Кишинева.

Про це заявив прем’єр Молдови Дорін Речан під час кризового брифінгу 6 січня у Кишиневі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Речан наголосив, що влада країни не відмовляється від мети повної реінтеграції Придністров’я. Утім, за його словами, цей план має починатися з виведення російських військ, що незаконно розміщені у регіоні.

"Наша мета – реінтеграція країни, яка має початися з того, що росія забере свої війська, що дозволить нам адмініструвати регіон відповідним чином. Адже ми хочемо мирного розв’язання конфлікту, а мирне вирішення починається з відкликання військ", – заявив він.

Речан наполягає, що російських військових мають замінити незалежні миротворці. Другим кроком реінтеграції, відповідно до його плану, є "введення міжнародного миротворчого контингенту, після чого ми (конституційна влада країни) почнемо надавати послуги", – пояснив він.

Молдовський прем’єр наголосив, що до виконання цих пунктів уряд продовжуватиме "віддалену" реінтеграцію через дозвіл для придністровців користуватися можливостями, що доступні й для решти громадян. "Ми намагаємося інтегрувати (мешканців) Придністров’я у структуру соціальних послуг, у наше бізнес-середовище, у наш ринок, щоб вони могли експортувати продукцію до ЄС тощо – так, як і решта Молдови. Ми робимо усе можливе за тих умов, коли ми не можемо забезпечити роботу правоохоронних органів або управління у цьому регіоні", – пояснив він.

"Але наша мета – повна та мирна реінтеграція Придністров’я", – підсумував прем’єр, ще раз наголосивши, що виведення військ рф має бути першим кроком цього процесу.

Молдова, Речан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 7 января 2025
Понедельник, 6 января 2025
Воскресенье, 5 января 2025
Суббота, 4 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023