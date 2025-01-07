Прем’єр Молдови: Наша мета щодо переходу Придністров’я під контроль Кишинева незмінна

На тлі кризи, створеної росією у Придністров’ї, уряд Молдови наполягає на незмінності мети щодо переходу регіону під контроль Кишинева.

Про це заявив прем’єр Молдови Дорін Речан під час кризового брифінгу 6 січня у Кишиневі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Речан наголосив, що влада країни не відмовляється від мети повної реінтеграції Придністров’я. Утім, за його словами, цей план має починатися з виведення російських військ, що незаконно розміщені у регіоні.

"Наша мета – реінтеграція країни, яка має початися з того, що росія забере свої війська, що дозволить нам адмініструвати регіон відповідним чином. Адже ми хочемо мирного розв’язання конфлікту, а мирне вирішення починається з відкликання військ", – заявив він.

Речан наполягає, що російських військових мають замінити незалежні миротворці. Другим кроком реінтеграції, відповідно до його плану, є "введення міжнародного миротворчого контингенту, після чого ми (конституційна влада країни) почнемо надавати послуги", – пояснив він.

Молдовський прем’єр наголосив, що до виконання цих пунктів уряд продовжуватиме "віддалену" реінтеграцію через дозвіл для придністровців користуватися можливостями, що доступні й для решти громадян. "Ми намагаємося інтегрувати (мешканців) Придністров’я у структуру соціальних послуг, у наше бізнес-середовище, у наш ринок, щоб вони могли експортувати продукцію до ЄС тощо – так, як і решта Молдови. Ми робимо усе можливе за тих умов, коли ми не можемо забезпечити роботу правоохоронних органів або управління у цьому регіоні", – пояснив він.

"Але наша мета – повна та мирна реінтеграція Придністров’я", – підсумував прем’єр, ще раз наголосивши, що виведення військ рф має бути першим кроком цього процесу.