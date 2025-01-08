ДОТ вперше провів процедуру закупівель дизельного пального з фарбуванням для ЗСУ

Державний оператор тилу (ДОТ, закупівельна організація Міністерства оборони) вперше провів процедуру закупівель дизельного пального з фарбуванням. Про це інформує ДОТ.

За результатами торгів, укладено контракти вартістю понад 2,7 млрд грн та розпочато постачання продукції. Постачальник – Укрнафта, свідчать дані торгів на Prozorro.

Фарбування дає можливість ідентифікувати та відстежити пальне, яке було закуплено виключно для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Особливу увагу було приділено перевірці фізико-хімічних властивостей барвників та дослідженню їх впливу на пальне. Проведені тести підтвердили, що барвники не погіршують якість продукції.

Закупівля була здійснена за кошти додатково доведеного фінансування у грудні 2024 року.

"Команда ДОТ оперативно підготувала та реалізувала закупівлі через Prozorro. Відтак забезпечила наявність перехідних залишків палива на початок 2025 року. Це дозволило забезпечити безперервне постачання пального військовим для виконання завдань", – повідомили в ДОТ.