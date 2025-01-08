ДОТ вперше провів процедуру закупівель дизельного пального з фарбуванням для ЗСУ

Державний оператор тилу (ДОТ, закупівельна організація Міністерства оборони) вперше провів процедуру закупівель дизельного пального з фарбуванням. Про це інформує ДОТ.
За результатами торгів, укладено контракти вартістю понад 2,7 млрд грн та розпочато постачання продукції. Постачальник – Укрнафта, свідчать дані торгів на Prozorro.
Фарбування дає можливість ідентифікувати та відстежити пальне, яке було закуплено виключно для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Особливу увагу було приділено перевірці фізико-хімічних властивостей барвників та дослідженню їх впливу на пальне. Проведені тести підтвердили, що барвники не погіршують якість продукції.
Закупівля була здійснена за кошти додатково доведеного фінансування у грудні 2024 року.
"Команда ДОТ оперативно підготувала та реалізувала закупівлі через Prozorro. Відтак забезпечила наявність перехідних залишків палива на початок 2025 року. Це дозволило забезпечити безперервне постачання пального військовим для виконання завдань", – повідомили в ДОТ.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023