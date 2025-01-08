Загородній: Завдяки ударам дронів СБУ по об’єктам нафто-газового сектору, рф втрачає мільярди доларів

Завдяки ударам дронів СБУ по НПЗ і об’єктам нафто-газового сектору, рф втрачає мільярди доларів. Мова йде про гроші, які росіяни планували витратити на війну з Україною. Про це пише політолог Тарас Загородній, коментуючи нові удари дронів СБУ по найбільшому в рф торговому порту Усть-Луга в Ленінградській області.
Експерт підкреслює, що термінал є великим логістичним хабом росіян в Балтійському морі. "Через нього росія продає нафту й газ за допомогою флоту, який відкрито перевозить російську нафту. Хоча у нас чомусь досі називають його "тіньовим". Ремонт, після удари дронів СБУ, займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу", - пише політолог.
Загородній вважає, що такі удари знижують надходження валюти, яка росії потрібна для ведення війни. "рф зриває свої поставки і більше не виглядає надійним контрагентом. Загалом складається враження, що "дронові санкції" впливають на економіку ворога сильніше санкцій Заходу. А, нагадаю, на рахунку підлеглих Малюка вже майже пів сотні успішних атак на нафтогазові об’єкти росіян. Причому точки щоразу обираються нові і все більш болючі. Побачити дрони на Балтиці росіяни, судячи з результатів прильотів, явно не були готові", - акцентує експерт.
"Нові удари демонструють – нищення російських об’єктів нафто-газової сфери буде продовжуватись. Сезон бабовн-2025-ть оголошується відкритим!" - резюмує Загородній.
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