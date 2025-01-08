МЗС Словаччини: Припинення транзиту газу Україною матиме негативні наслідки для споживачів у Європі

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар провів розмову зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, під час якої, зокрема, обговорювали припинення транзиту російського газу через Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу словацького МЗС.

Як зазначив Бланар, він погодився із Сійярто щодо того, що припинення транзиту "матиме дуже негативні наслідки для кінцевих споживачів у Центральній Європі".

За його словами, йдеться не лише про Словаччину, а й про інші країни.

"Виходить, що головною проблемою буде не нинішній дефіцит газу, а його ціна, що зростає. І це повинна буде компенсувати держава, але держава також втратить транзитні збори в розмірі щонайменше 500 мільйонів євро, і цих фінансів не вистачатиме, щоб гарантувати, що вищі ціни не буде перекладено на підприємства чи домогосподарства", – сказав Бланар.

"Обидва міністри погодилися, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС має дотримуватися обома сторонами. Ця угода передбачає, серед іншого, збереження маршрутів транспортування енергоносіїв", – йдеться у заяві МЗС Словаччини.

Як зазначили у відомстві, "одностороннє рішення" української сторони не продовжувати транзит має не лише економічний вплив на країни-члени ЄС, "але й на процес євроінтеграції України".

Контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.