У Держслужбі зайнятості зареєстровано у статусі безробітних 100 тис. українців

На сьогоднішній день 100 тис. українців зареєстровано у статусі безробітних у Державній службі зайнятості, тоді як у 2024 році таких громадян було 400 тис. Про це повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в ефірі телемарафону.
«Якщо говорити за офіційну статистику Державної служби зайнятості, то на сьогодні ми маємо зареєстрованих 100 тис. наших громадян в статусі безробітних. Якщо взяти 2024 рік, то це було 400 тис. громадян України, які були зареєстровані, як безробітні», – повідомила Жовтяк.
Директорка Державного центру зайнятості зазначила, що до повномасштабного вторгнення аналітику щодо офіційного рівня безробіття робив Держстат.
«На сьогодні такої аналітики не проводиться. Але в нас є макропоказники, які публікує міністерство економіки й на 2025 рік вони дорівнюють 17,7% – це рівень безробіття», – сказала Жовтяк.
Вона також відповіла, що зараз важче знайти роботу чи фахівця.
«На сьогодні, як і торік, час працівника. Ринок праці працівника, а не роботодавця, тому що пропозицій роботи набагато більше ніж людей, які шукають цю роботу», – зазначила Жовтяк.
За її словами, мінімальний рівень допомоги по безробіттю складає 3 600 грн, максимальний – 8 тис. грн.
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