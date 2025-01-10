Експерт: Україні необхідно якнайшвидше почати вирішення проблеми боргів перед інвесторами в зелену енергетику

Україні для швидкої розбудови розподіленої енергетики необхідно якнайшвидше почати вирішення проблеми боргів перед інвесторами в зелену енергетику, які перевищують 34 млрд грн.

Про це заявив Станіслав Ігнатьєв, експерт з питань енергетики, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики.

«На сьогодні перед бізнесом існує заборгованість майже 34,5 мільярда гривень від державного підприємства «Гарантований покупець» за видану в мережу електричну енергію», - сказав він.

За його словами, це є головною причиною того, що приватний бізнес не поспішає будувати розподілену генерацію.

«Тому в бізнесу є велика недовіра до держави щодо впровадження проєктів розподіленої генерації», - додав експерт.

Він зазначив, що внаслідок такої політики приватний бізнес зосереджується на будівництві енергопотужностей для забезпечення власного споживання, що не впливає на посилення енергосистеми загалом.

«Бізнес будує власні стратегії самозабезпечення, тобто це електростанції, які не під'єднані до мереж», - пояснив Ігнатьєв.