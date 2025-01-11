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Мельничук: Кабмін врегулював обов'язкові норми площі аптечних закладів

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Кабінет міністрів України врегулював обов'язкові норми площі аптечних закладів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Згідно з рішенням, загальна мінімальна площа аптек, розташованих у селищах, має становити щонайменше 30 кв. м за площі торговельного залу щонайменше 11 кв. м.

Загальна мінімальна площа для аптек, розташованих у селі, має становити щонайменше 18 кв. м із виділенням зони торговельного залу щонайменше 6 кв. м, а також зони для зберігання лікарських засобів і службово-побутової зони. При цьому площа аптечного пункту в селі не може бути меншою за 10 кв. м.

аптеки, Мельничук
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