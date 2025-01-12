Newsweek: Американські компанії виплатили понад 1 мільярд доларів податків до бюджету росії

Американські компанії, які продовжують діяльність на російському ринку, виплатили понад 1 мільярд доларів податків до бюджету росії.
Як повідомляє Newsweek з посиланням на дані групи B4Ukraine та Інституту Київської школи економіки (KSE), у 2023 році загальний обсяг сплаченого американськими компаніями податку на прибуток становив 1,2 мільярда доларів.
2021 року, до початку війни в Україні, сума податків від американського бізнесу в росії становила 915,7 мільйона доларів. Виторг при цьому був вищим – 50 мільярдів доларів проти 30,5 мільярда доларів у 2023 році. Сполучені Штати за підсумками 2023 стали найбільшим іноземним платником податків до російського бюджету.
До десятки найбільших американських компаній, що перераховують податки до бюджету росії, увійшли: Philip Morris - $220 млн; PepsiCo – $135 млн; Mars – $99 млн; Procter & Gamble – $67 млн; Mondelez – $62 млн; Citigroup – $53 млн; Cargill – $50 млн; Johnson & Johnson – $42 млн; Coca-Cola Hellenic – $34 млн; Weatherford – $32 млн.
Колишній посол США в росії та професор Стенфордського університету Майкл Макфол у коментарі для Newsweek назвав дії компаній, які продовжують працювати в росії, аморальними.
"Абсолютно ганебно, що американські компанії вирішили залишитися в росії і субсидувати варварську війну путіна в Україні. Сподіваюся, акціонери цих компаній замисляться про доцільність та моральний бік (непрямого – ред.) фінансування вбивства мирних жителів. Ще не пізно вчинити правильно", – висловився. Макфол.
На другому місці за обсягом податкових виплат опинилися німецькі компанії, які перерахували до бюджету росії 693 мільйони доларів. Третє місце посіла Австрія із податковими відрахуваннями у розмірі 579 мільйонів доларів.
Newsweek нагадав, що іноземні компанії, які мають намір залишити російський ринок, стикаються з жорсткими умовами, встановленими російською владою. Серед них 15-відсотковий податок на вихід та обов'язковий дисконт у 50% при продажі активів.
Як зазначає видання, лише за період із січня по березень 2024 року "податок на вихід" приніс росії 385 мільйонів доларів.
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