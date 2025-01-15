МО України напрацювало три варіанти законопроєкту щодо демобілізації

Міністерство оборони вже напрацювало три варіанти законопроєкту щодо демобілізації, котрі зоокрема передбачають можливість довготривалої ротації або лікування для військових, яке може тривати від трьох до п’яти місяців. Як пише Кореспондент, про це повідомив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко у коментарі Укрінформу

Депутат зауважив, що жоден з цих законопроєктів не містить безпосередньо термін "демобілізація". Натомість, за його словами, автори передбачають в ньому ротацію, лікування, котрі мають достатньо довготривалі терміни.

Він додав, що нині оборонне відомство напрацювало три версії законопроєкту, та поки жоден з них не потрапив до комітету на обговорення.

"Попри те, що керівництво Міністерства оборони зазначило, що їм потрібно ще три місяці на розробку чи удосконалення певних механізмів, ми чекаємо від уряду надходження законопроєкту до парламенту. Нагадаю, що Кабмін мав подати цей документ вже давно, згідно з діючим законодавством ще до 18 грудня 2024 року. Аби якимось чином пришвидшити цей процес, ми, парламентарії, намагаємося їх стимулювати", - зауважив Федієнко.