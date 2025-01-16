Американський YouTube-блогер заявив, що спробує придбати TikTok, щоб уникнути його блокування в США

YouTube-блогер Джеймс Дональдсон, відомий як MrBeast, заявив, що спробує придбати популярну платформу TikTok, щоб уникнути блокування соцмережі в США. Про це блогер написав в соцмережі Х, передає УНН.
"Гаразд, я куплю Tik Tok, щоб його не забанили. За іронією долі, відтоді, як я написав це у Твіттері, до мене звернулося стільки мільярдерів, давайте подивимося, чи зможемо ми це зробити", - написав блогер.
Нагалаємо, Верховний суд США розпочав слухання щодо закону, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати свою популярну платформу TikTok через загрози національній безпеці.
Китайські чиновники, за словами людей, обізнаних із ситуацією, оцінюють потенційний варіант, який передбачає придбання Ілоном Маском американських операцій TikTok, якщо компанія не зможе "відбитися" від спірної заборони на програму для коротких відео.
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