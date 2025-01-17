росія планує закуповувати газ у Європі аби постачати його Придністров’ю

росія планує закуповувати газ у Європі за допомогою компанії-посередника, аби постачати його Придністров’ю. Такий крок обговорюють після того, як припинився транзит газу через Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант".
Як повідомляється, москва і Тирасполь нібито обговорюють можливість постачання газу до Придністров’я не через "Турецький потік", який розглядався як основний варіант після припинення Україною транзиту російського газу, а шляхом закупівель на європейському спотовому ринку через компанію-посередника.
Зазначається, що витрати у такому разі будуть компенсувати з російського бюджету.
За даними ЗМІ, нібито обговорюється придбання газу за такою схемою з січня до квітня, по 3 млн кубометрів за добу, що може коштувати близько 164 млн доларів.
При цьому таких обсягів вистачить для внутрішнього споживання у Придністров’ї, але не вистачатиме для того, щоб експортувати електроенергію з Молдавської ДРЕС на правобережжя.
Посередником нібито може стати не "Молдовагаз", а Natural Gaz D.C. Це молдовському виданню NewsMaker підтвердив співвласник компанії Аркадій Вілкол.
За його словами, компанія вже уклала рамковий контракт з "Тираспольтрансгазом" на 2-3 млн кубометрів на добу.
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