Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

росія планує закуповувати газ у Європі аби постачати його Придністров’ю

116

росія планує закуповувати газ у Європі за допомогою компанії-посередника, аби постачати його Придністров’ю. Такий крок обговорюють після того, як припинився транзит газу через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант".

Як повідомляється, москва і Тирасполь нібито обговорюють можливість постачання газу до Придністров’я не через "Турецький потік", який розглядався як основний варіант після припинення Україною транзиту російського газу, а шляхом закупівель на європейському спотовому ринку через компанію-посередника.

Зазначається, що витрати у такому разі будуть компенсувати з російського бюджету.

За даними ЗМІ, нібито обговорюється придбання газу за такою схемою з січня до квітня, по 3 млн кубометрів за добу, що може коштувати близько 164 млн доларів.

При цьому таких обсягів вистачить для внутрішнього споживання у Придністров’ї, але не вистачатиме для того, щоб експортувати електроенергію з Молдавської ДРЕС на правобережжя.

Посередником нібито може стати не "Молдовагаз", а Natural Gaz D.C. Це молдовському виданню NewsMaker підтвердив співвласник компанії Аркадій Вілкол.

За його словами, компанія вже уклала рамковий контракт з "Тираспольтрансгазом" на 2-3 млн кубометрів на добу.

Придністров’я
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 17 января 2025
Четверг, 16 января 2025
Среда, 15 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023