Зеленський: США, Німеччина, Словаччина та Угорщина не бажають бачити Україну в НАТО

США, Німеччина, Словаччина та Угорщина з різних причин не бажають бачити Україну в НАТО.

Президент Володимир Зеленський сказав про це під час брифінгу з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, передає Gazeta.ua.

"Це відкрита розмова. І мені здається, тут немає секретів, що це чотири країни, які з різних своїх причин поки що не бачили Україну в НАТО", - додав він.