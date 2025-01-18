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ISW: росія не здатна вести інші військові дії окрім війни в Україні

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Відсутність пункту про взаємну оборону в угоді рф з Іраном вказує на нездатність росії вести інші військові дії окрім війни в Україні, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) в аналітичному звіті за 17 січня.

"росія, ймовірно, не має військового та оборонно-промислового потенціалу для підтримки будь-яких значних військових операцій, окрім війни в Україні, особливо зважаючи на те, що росія продовжує зазнавати великих втрат особового складу і, як повідомляється, намагається виробляти та ремонтувати достатню кількість бронетехніки для заміни знищених машин", - йдеться у звіті ISW.

росія та Іран уклали 17 січня нову двосторонню угоду про співпрацю, яка отримала назву "Договір про всеоб'ємне стратегічне партнерство". Підписи під документом поставили російський диктатор володимир путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан.

"Двостороння угода може також закласти основу для створення росією центрів дозаправки літаків і військово-морської присутності в Ірані, особливо з огляду на те, що падіння режиму російського союзника Башара Асада і загальне послаблення російського впливу на Близькому Сході ставить під загрозу присутність ключових російських баз і активів у Сирії", - зазначають в ISW.

ISW
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