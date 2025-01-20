Трамп представив власну криптовалюту, котра швидко набрала капіталізацію в кілька мільярдів доларів

Обраний 47-м президентом США Дональд Трамп представив власну криптовалюту, котра швидко набрала ринкову капіталізацію в кілька мільярдів доларів. Про це повідомляє ВВС.

"Трамп запустив мем-монету $Trump, готуючись до вступу на посаду 47-го президента США 20 січня. Проєкт реалізує CIC Digital LLC, дочірня компанія Trump Organization, яка раніше займалася продажем взуття та парфумерії під брендом Трампа," - інформує видання.

Мем-монети, як пояснюється, часто створюються для підтримки вірусних інтернет-трендів, однак вони не мають внутрішньої цінності й є вкрай волатильними активами.

За даними CoinMarketCap, через кілька годин після запуску капіталізація $Trump досягла майже 5,5 мільярдів доларів.

Трамп оголосив про запуск на своїй платформі Truth Social, написавши: "Мій новий офіційний мем тут! Час святкувати перемогу та наші цінності."

Згідно з інформацією на сайті криптовалюти, вже випущено 200 мільйонів токенів, а ще 800 мільйонів планують випустити протягом трьох років.

Водночас у ВВС наголошують, що монета не позиціонується як інвестиційний інструмент чи цінний папір і не пов’язана з політичною діяльністю, офісами або державними установами.