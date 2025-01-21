Defense Express: росія немає можливості виготовляти "з нуля" нові бомбардувальники

Наразі російська федерація немає можливості виготовляти "з нуля" нові бомбардувальники Ту-160 і Ту-22М3. Однак росіяни використовують заготовки радянських часів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням портал Defense Express.

Як пише видання, наразі рф для створення формально "нових" бомбардувальників використовує заготовки радянських часів. Вони десятиліттями стояли в цехах казанського авіазаводу (КАПО).

Зокрема, у 2022-2023 роках росія зробила з цих заготовок три бомбардувальники Ту-160, які отримали позначення Ту-160М. Також відомо, що до лютого 2022-го на казанському авіазаводі "застряг" один стройовий Ту-160. Його також було модернізовано.

Наразі відомо, що всі чотири Ту-160М росіяни хочуть ввести в стрій у 2025 році, раніше це планували ще у 2023-му. Одна з причин переносу термінів - труднощі із двигунами та бортовим радіоелектронним обладнанням.

Як вважають у Defense Express, гіршою є ситуація із Ту-22М3, адже до лютого 2022 року на майданчику КАПО помітили шість корпусів цих літаків.

"Максимум два із шести корпусів використали або для ролі "донорів запчастин", або для виготовлення корпусу модернізованого Ту-22М3М", - пише видання.

За даними видання, перший такий літак росіяни викотили у 2018 році, а другий - у 2023-му. Наразі це всі наявні бомбардувальники Ту-22М3М. Однак у 2012-му планувалося модернізувати на КАПО до 2020-го до 30 бомбардувальників Ту-22М3.