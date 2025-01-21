Бербок: Уряд Німеччини зможе затвердити постачання зброї в Україну на три мільярди євро

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що уряд країни зможе затвердити постачання зброї в Україну на суму три мільярди євро ще до виборів у Бундестаг.
Її заяву цитує DW.
Бербок висловила сподівання, що бюджетний комітет зможе фіналізувати це рішення наступного тижня.
Журналісти зазначають, що і «Зелені», яких представляє міністерка, і партія канцлера Олафа Шольца СДПН, виступають за продовження допомоги Україні. Однак звідки брати гроші і коли приймати рішення – щодо цього єдності між партіями немає.
Нагадаємо, що вибори до Бундестагу заплановані на 23 лютого. Раніше у Шольца говорили, що влада Німеччини має намір продовжити військову та фінансову допомогу Україні, незважаючи на політичну кризу.
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