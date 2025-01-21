Санду: Молдова готова надати фінансову допомогу Придністров’ю, але після виведення російської армії

Молдова готова надати фінансову допомогу Придністров’ю (ПМР), але тільки після того, як армія країни-агресора рф покине територію невизнаної республіки.

Як пише NewsMaker, про це заявила президент Молдови Мая Санду.

"Ми готові за підтримки донорів — це дуже важливо зазначити — надати фінансову допомогу Лівому берегу. Але це стане можливим після виведення російської армії та заміни миротворчої місії цивільною місією під егідою ООН або ЄС", — сказала Санду.

Вона підкреслила, що вихід російських військ із території Придністров’я є основною умовою.

Санду також додала, що така допомога має надійти від партнерів Молдови з розвитку, оскільки країна "все ще перебуває у складній фінансовій ситуації".

Молдовська лідерка зазначила, що зараз Кишинів готовий надати Тирасполю медичну допомогу, медикаменти та генератори.