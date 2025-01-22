Німецький виробник бронетехніки офіційно відкрив спільне підприємство з українською оборонною компанією

Німецький виробник бронетехніки KNDS Deutschland офіційно відкрив спільне підприємство з однією з оборонних компаній України. Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін у Телеграм.
"Радий повідомити про офіційне відкриття спільного підприємства між KMW (KNDS Deutschland) та одним з українських оборонних підприємств", - написав він.
Новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, поставленої для потреб ЗСУ. Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році.
"Українські фахівці вже пройшли навчання в Німеччині, на об’єктах уже встановлені перші системи", - розповів Сметанін.
За його словами, тепер техніка ЗСУ буде ремонтуватись швидше. Також робота спільного підприємства "суттєво підтримає економіку інвестиціями та робочими місцями".
KNDS Deutschland (до березня 2024 року - Krauss-Maffei Wegmann) - виробник великої кількості бронетехніки, яка перебуває на озброєнні ЗСУ: танків Leopard 1 і Leopard 2, самохідних зенітних установок Gepard, самохідних артилерійських установок PzH 2000. Також компанія виробляє бронетранспортери Boxer і новітні САУ RCH 155 на їх базі, які вже почали находити для ЗСУ.
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