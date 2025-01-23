Опозиційні партії Словаччини знову подали пропозицію щодо вотуму недовіри уряду Фіцо

Опозиційні партії «Прогресивна Словаччина», «Свобода і Солідарність» та християнські демократи знову подали пропозицію щодо вотуму недовіри уряду Роберта Фіцо, передає TASR.

На пресконференції представники опозиції повідомили, що змогли зібрати понад 50 підписів, за винятком фракцій «Словаччина», «За народ» та християнського союзу.

«Правляча коаліція зірвала сесію (21 січня - Ред.). Замість того, щоб захищати себе публічно, вона сховалася, використовуючи для цього розвідувальну службу», - заявив лідер «Прогресивної Словаччини» Міхал Шимечка, додавши, що нічого подібного ніколи не траплялося в історії країни. «Я давно кажу, що Роберт Фіцо і цей уряд віддаляють Словаччину від Європи», — наголосив політик.

За словами Шимечки, хід сесії парламенту у вівторок також був прикладом практики, яка не властива цивілізованій європейській демократії. Він зазначив, що аргументи про невдачі уряду мали почути на спеціальній сесії. «Це [хід сесії] не має стати нормою у словацькому парламенті», — наголосив лідер «Прогресивної Словаччини», додавши, що коаліція уникла голосування, тому незрозуміло, чи має уряд Фіцо більшість, чи ні.

Депутат від фракції християнських демократів Франтішек Міклошко додав, що Фіцо починає дотримуватись авторитарного способу правління.