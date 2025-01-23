Укренерго: В Україні споживання електроенергії поступово зростає

В Україні споживання електроенергії поступово зростає другий день поспіль і залишається на високому рівні. Про це повідомило Укренерго.

"Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні його рівень, станом на 9:30, був на 1,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня - у вівторок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що добовий максимум 21 січня на 6,2% перевищував максимум споживання 20 січня. Причиною цього в компанії називають похмуру погоду у більшості областей що зумовила суттєве зниження продуктивності роботи побутових СЕС.

Водночас, енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. На енергооб'єктах тривають відновлювальні роботи.

"Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 08:00 до 20:00. Не вмикайте у цей період кілька пристроїв одночасно", - попередили енергетики.