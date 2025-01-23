Укренерго: В Україні споживання електроенергії поступово зростає

В Україні споживання електроенергії поступово зростає другий день поспіль і залишається на високому рівні. Про це повідомило Укренерго.
"Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні його рівень, станом на 9:30, був на 1,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня - у вівторок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що добовий максимум 21 січня на 6,2% перевищував максимум споживання 20 січня. Причиною цього в компанії називають похмуру погоду у більшості областей що зумовила суттєве зниження продуктивності роботи побутових СЕС.
Водночас, енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. На енергооб'єктах тривають відновлювальні роботи.
"Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 08:00 до 20:00. Не вмикайте у цей період кілька пристроїв одночасно", - попередили енергетики.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023