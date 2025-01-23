Наглядова рада: Заяви ЦПК про ручне управління Агенцію оборонних закупівель є чутками та маніпуляціями

Заяви Центру протидії корупції про те, що начебто міністр оборони Рустем Умєров взяв під ручне управління Агенцію оборонних закупівель і вказує, які контракти з ким укладати, є чутками та маніпуляціями. Про це заявив військовий аналітик, голова наглядової ради Агенції Тарас Чмут, пише "Закон і бізнес", передає УНН.

"Я не коментую чуток та маніпуляцій ЦПК", — відповів Чмут у мережі "Х" (колишній твіттер).

Він підкреслив, що оборонні закупівлі — надзвичайно чутлива і водночас спекулятивна тема в Україні.

"З одного боку, ця сфера вже багато років супроводжується десятками скандалів (зокрема, за весь час, відколи я займаюся мілітарною тематикою, а це з 2008 року). З іншого — суспільство, журналісти та міжнародна спільнота приділяють їй значну увагу. До цього додається складність і закритість самого "ринку", який функціонує особливим чином. Усе це перетворює сферу оборонних закупівель на складну систему взаємодії численних стейкхолдерів, скандалів та інтриг", — додав Чмут.

Таким чином він прокоментував заяви ЦПК про вплив Міноборони на Агенцію, скандал із передачею коштів АОЗ на прикордонників і закупівлі в польської компанії снарядів за завищеними цінами.

Нагадаємо, керівниками ЦПК є Віталій Шабунін і Дарія Каленюк.

ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна: зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder.