Демограф розповів, скільки зараз в Україні проживає людей

Західні експерти підрахували, що на підконтрольній Україні території живе 29 млн людей.
Ця кількість відповідає дійсності, сказав заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун.
Похибка складає плюс-мінус 1 млн.
"В наших складних умовах це цілком прийнятна похибка. Більш-менш ця цифра відповідає реальності. Якщо ж хтось озвучує цифру у 28 чи 30 мільйонів, то посперечатися з цим важко, тому що ми не маємо об'єктивної інформації", - додав Гладун.
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