Жолнович: Пенсійна реформа в Україні передбачає обов'язкове відрахування 9% від зарплати

Пенсійна реформа в Україні передбачає обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію, як і передбачено вимогами від міжнародних партнерів, зокрема, МВФ. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
Як зазначила глава Мінсоцполітики, відрахування дадуть змогу отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. Інші 20% будуть йти з солідарної системи. У сумі це дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40%.
Жолнович повідомила, що відраховувати можна і більше.
"Сплачуєте добровільно більше, очевидно, і покриття буде більшим. Але це вже можливість людини самостійно врегулювати, скільки вона буде сплачувати на накопичення, і потім вираховувати той свій відсоток", – сказала вона.
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