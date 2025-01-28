Мінсоцполітики: Всі пенсії по інвалідності будуть перераховані за загальними правилами

Міністерство соціальної політики внесло до Верховної Ради законопроєкт щодо перерахунку пенсій по інвалідності, який урівняє в правах громадян усіх категорій, включно з високопосадовцями. Про це на брифінгу у Києві заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович, повідомляє «Главком».
Чиновниця наголосила, що статус пенсіонера більше не впливатиме на розмір виплат.
«Вже зареєстровано закон щодо пенсій високопосадовцям, який передбачає, що всі пенсії по інвалідності будуть перераховані за загальними правилами. Тобто якщо людина потребує підтримку через інвалідність, то не важливо, чи це прокурор, чи інший фахівець, чи, скажімо, журналіст. Немає значення. Це людина, яка потребує підтримки. І ми маємо розрахувати цю потребу у підтримці. Законопроєкт урівнює всі підходи до нарахування допомоги по інвалідності, вони не залежать від статусу. Окрім учасників бойових дій – для них окремо зберігається підтримка», – сказала Жолнович.
Міністерка також повідомила, що у загальній системі спецпенсій була встановлена планка у 23 тис. грн. – виплати вище цієї суми будуть обмежені спеціальними коефіцієнтами, які не дозволять її збільшувати. Така норма закладена у держбюджет на поточний рік, повідомила Жолнович.
«Одержувачі високих спецпенсій – це, як правило, прокурори й інші топпосадовці. Зазвичай такі пенсії були отримані в результаті судових рішень», – пояснила Жолнович.
При цьому обмеження щодо спецпенсій не торкнуться тих, хто «захищає або захищав Батьківщину на фронті, починаючи з 2014 року», додала міністерка. Їхні пенсійні виплати залишаться такими ж, якими були до перерахування.
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