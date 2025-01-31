Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Стефанішина: Україна готова розглянути можливість транзиту газу до Європейського Союзу

111

Україна готова розглянути можливість транзиту газу до Європейського Союзу, якщо на це буде запит від Європейської комісії.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина під час візиту до Брюсселя, пише "Укрінформ".

Угода про транзит газу між Україною та росією завершилася 31 грудня 2024 року і Київ заздалегідь повідомив ЄС про це. Тепер, якщо Єврокомісія ухвалить рішення про необхідність транзиту, Україна готова забезпечити його у співпраці з європейськими операторами газотранспортних систем.

"Українська позиція дуже проста. Ми знали, що угода з росією завершиться, ми завчасно комунікували з Європейською комісією. У разі отримання від Європейської комісії будь-яких запитів, Україна, звичайно, виконає свою функцію транзиту", - сказала вона.

Питання транзиту газу піднімалося під час зустрічі в штаб-квартирі НАТО, зокрема з боку Угорщини. Крім того, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мала обговорити це питання з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Відомо, що Фіцо був одним із найактивніших критиків припинення транзиту російського газу через Україну. Після поїздки до москви наприкінці грудня 2024 року він пригрозив "відповідними діями" на цей крок Києва, хоча не уточнив, які саме заходи можуть бути вжиті.

Втім, представники Єврокомісії заявили, що припинення транзиту не стало несподіванкою і не вплинуло на енергетичну безпеку Європи. Багато країн ЄС ще до цього кроку поступово зменшували залежність від російського газу та диверсифікували джерела постачання.

Стефанішина підкреслила, що Київ не розглядає можливість продовження транзиту російського газу, проте готовий транспортувати газ із альтернативних джерел.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже домовилася з Азербайджаном про можливість транзиту його газу для європейських споживачів, зокрема в країни Східної Європи.

До війни Україна відігравала ключову роль у транзиті російського газу до Європи, однак із 2022 року ситуація кардинально змінилася. Київ відмовився продовжувати контракт із "газпромом", оскільки не бажає підтримувати економічну залежність Європи від російського палива.

Тепер, за словами Стефанішиної, ключове рішення має ухвалити Єврокомісія, яка повинна визначити, чи необхідний транзит і в якому форматі він має здійснюватися.

транзит газу
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 31 января 2025
Четверг, 30 января 2025
Вторник, 28 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023