Мінекономіки затвердило перелік з 352 моделі автомобілів, за які доведеться заплатити податок на розкіш

У Мінекономіки затвердили перелік автомобілів, за які доведеться заплатити податок на розкіш у 2025 році. Цьогоріч у перелік авто, що підлягають оподаткуванню,потрапили 352 моделі. Серед них: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche та інші.

LIGA.net розповідає, які марки авто зустрічаються найбільше в списку та надає кількість моделей, що будуть оподатковуватися.

10 брендів, моделі яких найбільше підпадають під податок на розкіш у 2025 році

Найчастіше у списку зустрічалися автомобілі Land Rover — 64 моделі, Porsche — 53, Mercedes-Benz — 50 і Mercedes-AMG — 46. Також до списку увійшли 45 моделей BMW, 19 Bentley, 12 Maserati, 11 Lexus, 9 Audi та стільки ж Mercedes-Maybach.

Найменше представлені марки Ineos (8 моделей), Lamborghini (7) і Hymer-Mercedes (6). Решта брендів, включно з Aston Martin, Cadillac і Jaguar, об’єднані в категорію "Інші", до якої потрапили 13 моделей.

Кому потрібно платити податок на розкіш у 2025 році

Сума податку становить 25 000 грн. Сплатити його необхідно, якщо купили автомобіль віком до 5 років і вартістю від 375 мінімальних зарплат (понад 3 млн грн).

фізичним особам протягом 60 днів після отримання повідомлення;

юридичним особам — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

У Мінекономіки зазначають, що розрахунок середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно до Податкового кодексу України (п. 267.2 ст. 267).