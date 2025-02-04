Сухаревський: Лазерні технології України вже вражають на певній висоті певні об'єкти ворога

Україна має лазерні технології, які вже зараз можуть вражати певні цілі на певній висоті.
Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Радіо свобода".
За його словами, Сили безпілотних систем постійно розвиваються, адже це одне з основних завдань відомства.
"РНД - інноваційна діяльність командування, передбачає ряд напрямків. Одним з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, в тому числі - пошук рішень у боротьбі з шахедами, привів нас до команд, які активно цим займаються. І так, повторюсь - лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти", - розповів Сухаревський.
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