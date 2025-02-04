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Сухаревський: Лазерні технології України вже вражають на певній висоті певні об'єкти ворога

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Україна має лазерні технології, які вже зараз можуть вражати певні цілі на певній висоті.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Радіо свобода".

За його словами, Сили безпілотних систем постійно розвиваються, адже це одне з основних завдань відомства.

"РНД - інноваційна діяльність командування, передбачає ряд напрямків. Одним з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, в тому числі - пошук рішень у боротьбі з шахедами, привів нас до команд, які активно цим займаються. І так, повторюсь - лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти", - розповів Сухаревський.

лазер, Сухаревський
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