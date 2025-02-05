Сазонов: Правоохоронці мають перевірити експертів, які лякають українців тривалими відключеннями світла

Правоохороні органи мають перевірити різноманітних експертів, які періодично лякають українців тривалими відключеннями світла і безпідставно провокують паніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сазонова.
"Як таке можливо, що енергосистема працює стабільно, а окремі "експерти" поширюють страшилки про 36 годин без світла? Ще восени такі ж заяви лунали про 20-годинні відключення взимку, і що в результаті?", – зазначив Сазонов.
На думку політолога, подібні прогнози спрямовані на нагнітання паніки серед населення або навіть мати комерційний інтерес, зокрема, для продажу генераторів і пристроїв накопичення енергії.
Він також зауважив, що поширення такої інформації в іноземних ЗМІ може грати на руку ворогу.
Сазонов висловив сподівання, що відповідні служби звернуть увагу на такі випадки, аби запобігти дестабілізації ситуації в країні.
"Вся країна останній місяць жила без відключень. І зараз майже всюди немає жодних перебоїв, хіба що в регіонах, куди вночі прилітає по трансформаторах і ТЕС. Але й там до вечора енергетики все відновлюють. І все одно знаходяться експерти, які з абсолютно серйозним виглядом вигадують страшилки про 36 годин без світла. Як таке можливо!?", - наголосив військовий.
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