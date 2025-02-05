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НБУ: Бізнес послабив оцінки ділової активності

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Бізнес послабив оцінки ділової активності через інфляційні й девальваційні процеси.

Про це йдеться в матеріалі НБУ, передають Українські Новини.

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у січні 2025 року становив 41.0, що відповідає рівню січня 2024 року.

Традиційно в січні бізнес послаблює свої оцінки поточної ділової активності порівняно з іншими місяцями, що пов’язано з сезонними факторами.

Динаміку ІОДА стримували складна безпекова ситуація, нестача інвестицій у виробничий капітал, потреби в енергоресурсах і робочій силі, зростання виробничих витрат, інфляційні й девальваційні процеси.

Водночас драйверами позитивного впливу були стійкий споживчий попит та значні обсяги надходження міжнародної фінансової допомоги.

Підприємства промисловості стриманіше оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на руйнування виробничих потужностей, нестачу інвестицій у виробничий капітал, дефіцит кадрів і збільшення виробничих витрат: секторальний індекс у січні становив 42.0 (у січні 2024 року – 43.7).

Тривало послаблення очікувань щодо обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, в тому числі експортних, а також обсягу незавершеного виробництва.

Респонденти очікували на подальше зменшення залишків готової продукції, а також запасів сировини та матеріалів, водночас пом’якшили песимістичні оцінки щодо обсягу незавершеного виробництва.

Оцінки підприємств торгівлі щодо своєї ділової активності на початку року традиційно суттєво нижчі, ніж в інші місяці: секторальний індекс у січні становив 40.0. Водночас такий показник є вищим, ніж у січні 2024 року (38.9).

Торговельні компанії очікували на зменшення обсягів товарообороту та закупівлі товарів для продажу, водночас поліпшили оцінки щодо обсягу залишків товарів для продажу.

Респонденти, як і раніше, були налаштовані на зниження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг також послабили оцінки щодо своїх економічних перспектив на тлі сезонного фактору, а також зростання виробничих витрат: секторальний індекс становив 41.1 у січні.

Однак оцінка була дещо вищою, ніж у січні 2024 року (40.4). Респонденти очікували на подальше зменшення обсягів наданих послуг, нових замовлень на послуги та послуг у процесі виконання.

Підприємства будівництва втретє поспіль надали найстриманіші оцінки своїх поточних економічних результатів на тлі сезонності будівельних робіт та дефіциту кваліфікованих кадрів: секторальний індекс у січні становив лише 37.2.

Водночас оцінка відчутно поліпшилась порівняно з січнем 2024 року (31.9). Будівельники очікували на подальше зниження обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів.

Очікування щодо обсягу закупівлі послуг підрядників також погіршилися, попри сповільнення темпів зростання їх вартості.

У секторах промисловості, будівництва та послуг частка респондентів, які очікують зростання цін на товари й послуги власного виробництва, змінилася незначно.

Натомість у секторі торгівлі частка тих підприємств, які прогнозують подорожчання продукції для продажу, значно зменшилася, в тому числі на тлі сезонних розпродажів.

Ситуація на ринку праці залишається складною. Респонденти всіх опитаних секторів були налаштовані на скорочення кількості працівників, найсуттєвіше в будівництві. Водночас підприємства сфери послуг очікували на сповільнення темпів скорочення персоналу.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 06 до 23 січня 2025 року. В опитуванні взяли участь 519 підприємств. Серед опитаних підприємств 43.7% – компанії промисловості, 26.6% – сфери послуг, 24.5% – торгівлі, 5.2% – будівництва; 29.7% респондентів – великі підприємства, 28.3% – середні, 42.0% – малі.

33.1% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.2% – лише експортні операції, 18.7% – лише імпортні операції, 38.9% – не здійснюють зовнішньоекономічні операції.

НБУ, ІОДА
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