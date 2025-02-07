Мінагрополітики: В Україні немає передумов, які б значно вплинули на ціни на продукти

В Україні до збирання нового врожаю немає передумов, які б значно вплинули на ціни на продукти.
Про це під час брифінгу заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє "Медіацентр".
"Станом на сьогодні ми, з погляду аналізу поточної ситуації, передумов, які б суттєво впливали на ціни до збору нового врожаю, не бачимо", – прокоментував посадовець.
Втім, додав Висоцький, є форс-мажор, який може впливати. Йдеться про енергозабезпечення, але в міністерстві сподіваються на стабільність енергосистеми.
Також нині є певна стабільність на ринку молочних продуктів. І в наступні кілька місяців ситуація щодо цін буде позитивною.
"З точки зору перспектив цін у наступні 4-5 місяців дивитися зі стриманим оптимізмом і навіть з певною ймовірністю певного коригування в бік зниження та більшої доступності відповідних продуктів для споживачів", – прокоментував Висоцький.
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