Веніславський: Рада розробляє систему одноразових грошових виплат для заохочення вступу до ЗСУ

Верховна Рада розробляє систему одноразових грошових виплат для заохочення добровільного вступу до Збройних сил України. Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
За словами Веніславського, найбільш прийнятний варіант – це одноразові грошові виплати при укладанні контракту.
«Дискутувалося щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, але на моє переконання, як правника – це буде порушувати принцип рівності, тому що будуть сидіти поруч в окопах військові й один з них може отримувати більші гроші за виконання того самого функціоналу», – каже він.
Депутат також повідомив, що за минулий рік кілька тисяч громадян України віком від 18 до 25 років уклали контракти на проходження військової служби.
«Після розробки мотиваційних пакетів, які будуть передбачати одноразові, я так думаю, грошові виплати, які можуть бути розтягнуті в терміні для того, щоб залучити до війська [людей]. Якщо без цих ініціатив ми зараз маємо тисячі людей, то напевне це збільшиться в рази», – вважає політик.
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