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Укренерго: Плануємо направити 13 млрд грн на виплату боргів енергоринку України

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Компанія "Укренерго" планує направити близько 13 млрд грн на виплату накопичених раніше боргів на ринку електроенергії України.

Про це заявив очільник компанії Олексій Брехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергореформ".

Він зазначив, що компанія очікує набуття чинності законом (законопроєкт №9381, 17 січня направлений на підпис президенту), відповідно до якого економія коштів від диспетчеризації піде на погашення боргів на балансуючому ринку, перед ДП "Гарантований покупець" та малими домашніми СЕС.

"Це приблизно 12-13 млрд грн. 10 млрд грн – це у нас була економія тільки 2023 року (ця цифра була озвучена депутатами під час засідання енергокомітету Верховної Ради з розгляду законопроєкта – ЕР), а ще є 2024 рік", – пояснив глава "Укренерго".

За його словами, борг компанії на балансуючому ринку складає приблизно 17,5 млрд грн, учасників ринку – більше 35 млрд грн, і компанія планує значну частину свого боргу погасити з економії від диспетчеризації в 2023-2024 роках, яка може скласти до 13 млрд грн.

Також він вказав, що "Укренерго" за 2024 рік суттєво знизило заборгованість, порівняно з кінцем 2023 року.

“Тоді ми боргували "Гарантованому покупцю" майже 30 млрд грн. Зараз цей борг знизився до 22 млрд грн. На БР (балансуючому ринку) ми також скоротили заборгованість – зараз борг "Укренерго" на ньому складає приблизно 17,5 млрд грн, учасників ринку перед компанією більше 35 млрд грн", – сказав Брехт.

Він також уточнив, що детально економія буде зрозумілою після того, як регулятор проведе планову перевірку "Укренерго".

"Ми просимо це зробити на початку березня, а не в травні або червні, як було раніше. Саме для того, щоб ми мали змогу швидше використати відповідний ресурс і оплатити відповідні зобов'язання", – підкреслив глава системного оператора.

Укренерго
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