Ілон Маск: Майбутнє війни визначатиметься штучним інтелектом і безпілотниками

Еволюція штучного інтелекта визначає тактику і розстановку сил на полі бою. Ілон Маск, генеральний директор SpaceX, Tesla і X вважає, що майбутнє війни визначатиметься штучним інтелектом і безпілотниками.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Ілон Маск, генеральний директор компанії SpaceX, заявив, що майбутнє війни - це штучний інтелект і безпілотники. Про це Маск сказав під час розмови минулого літа у Військовій академії США у Вест-Пойнті, штат Нью-Йорк. Відеозапис цієї розмови було опупліковано нещодавно.

«Нинішня війна в Україні - це вже значною мірою війна безпілотників, - - Якщо буде велика сила, яка буде володіти безпілотниками, то це буде війна за допомогою безпілотників. Якщо буде велика силова війна, то це, швидше за все, буде війна безпілотників», - сказав 53-річний Ілон Маск.

Мільярдер заявив, що США потрібно інвестувати в безпілотники і прискорити темпи їх виробництва в країні.

«Безпілотники швидкі, маневрені та недорогі й можуть перевершити великі військові машини», - зазначив Маск.

Маск поступово стає одним із найвпливовіших американців в уряді, багато в чому завдяки своїй дружбі з колишнім президентом Дональдом Трампом.