Естонія: Ми повинні серйозно розглянути повне торгове ембарго щодо росії

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Євросоюзу слід серйозно розглянути запровадження повного торгового ембарго проти росії.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Ми (в ЄС - ред.) навіть повинні серйозно розглянути повне торгове ембарго щодо росії», - написав він.

За його словами, Європейський Союз повинен ще більше посилити незалежність і припинити імпорт всіх російських енергоносіїв до ЄС.