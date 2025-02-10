Litgrid: Країни Балтії повністю незалежні від енергергосистеми росії та білорусі

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid каже, що робота енергосистеми держав Балтії після від’єднання від росії і білорусі відбувається безпроблемно.
Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказав представник компанії Донатас Мателіоніс.
У Litgrid повідомили, що ізольована робота системи проходить безпроблемно. У цей період три балтійські країни отримують електроенергію лише з власних об’єктів генерації.
"Система функціонує стабільно, перевірка відбулась успішно. Ми бачимо, що проведена робота й реалізовані проєкти дали результат, системи працюють так як і мали", – прокоментував керівник департаменту управління системою Донатас Мателіоніс.
У неділю ще відбувається перевірка вольтажу, що передбачає штучне створення викривлень, аби подивитись, як автоматизована система регулювання відреагує на них. Тестування проводиться у координації з Латвією та Естонією.
"Після успішного завершення тестування, планується синхронізоване приєднання о 14-00", – додав посадовець.
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