Мінекономіки: За програмою "єОселя" за весь час її дії видали кредитів на 25 млрд грн

Іпотечною програмою "єОселя" за весь час її дії скористалися 15 425 українців. Загальний обсяг виданих кредитів сягнув 25 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві економіки.

"єОселя залишається однією з найуспішніших іпотечних програм. Загалом за весь час дії програми нею скористалися: 8 341 родина військовослужбовців та силовиків; 3 488 українців, які не мали житла (або воно менше за норматив); 1 273 педагоги; 1 260 медиків; 399 ВПО; 336 ветеранів, 328 науковців", - ідеться в повідомленні.

З придбаного по "єОселі" житла - 10 462 об’єкти вторинного продажу, 4 963 - житло “першого продажу”, зокрема 942 об’єкти на етапі будівництва.

"Ми постійно вдосконалюємо програму, враховуючи потреби українців. Наприклад, торік ми зробили її доступнішою для молоді і розширили можливості для ВПО", - прокоментувала перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Водночас тільки в цьому році за два тижні, з моменту відновлення роботи реєстрів, вже видано 585 кредитів на понад 1 млрд грн.