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Мінекономіки: За програмою "єОселя" за весь час її дії видали кредитів на 25 млрд грн

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Іпотечною програмою "єОселя" за весь час її дії скористалися 15 425 українців. Загальний обсяг виданих кредитів сягнув 25 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві економіки.

"єОселя залишається однією з найуспішніших іпотечних програм. Загалом за весь час дії програми нею скористалися: 8 341 родина військовослужбовців та силовиків; 3 488 українців, які не мали житла (або воно менше за норматив); 1 273 педагоги; 1 260 медиків; 399 ВПО; 336 ветеранів, 328 науковців", - ідеться в повідомленні.

З придбаного по "єОселі" житла - 10 462 об’єкти вторинного продажу, 4 963 - житло “першого продажу”, зокрема 942 об’єкти на етапі будівництва.

"Ми постійно вдосконалюємо програму, враховуючи потреби українців. Наприклад, торік ми зробили її доступнішою для молоді і розширили можливості для ВПО", - прокоментувала перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Водночас тільки в цьому році за два тижні, з моменту відновлення роботи реєстрів, вже видано 585 кредитів на понад 1 млрд грн.

єОселя
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