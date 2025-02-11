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ЄК пропонує Україні внести зміни в регулювання воєнного стану

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Україні варто подумати над змінами в регулюванні воєнного стану.

Таку думку висловив Гендиректор Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення Герт Ян Копман під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного".

Він зауважив, що запровадження воєнного стану змінило певні демократичні процедури, зважаючи на безпекові виклики.

"Очевидно, Україна повернеться до конституційної нормальності після того, як війна завершиться і воєнний стан скасують. Але я дійсно раджу вам вже зараз вивчити необхідність та пропорційність тих обмежень воєнного стану, які діють зараз. Детально вивчити", - пояснив Копман.

Посадовець не став деталізувати, у яких саме питаннях щодо регулювання воєнного часу Єврокомісія чекає на зміни.

воєнний стан, Копман
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