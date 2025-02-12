Податкова: У січні надходження акцизного податку демонструють значне зростання

У січні 2025 року надходження акцизного податку демонструють значне зростання на майже 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.
"У січні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 9,3 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів. Це на 39,9 % (2,6 млрд грн) більше, ніж у січні 2024 року", - йдеться в повідомленні.
У ДПС додали, що показник доходів виконаний на 128 %, забезпечивши тим самим додаткові два мільярди гривень бюджету.
Що сприяло збільшенню надходжень:
Нагадаємо, 1 січня 2025 року розпочався другий етап підвищення акцизного податку на пальне, що передбачено Законом України №3878-IX від 18 липня 2024 року. Відсьогодні акциз на дизельне пальне для аграріїв збільшився до €215,7 за 1000 л з €177,6.
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