Рада відправила на всенародне обговорення законопроєкт про кредитну історію

У вівторок, 11 лютого, Верховна Рада України відправила на всенародне обговорення законопроєкт про кредитну історію.
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
За його словами, на пленарному засіданні у вівторок законопроект №12260 в першому читанні підтримали лише 211 парламентарів при мінімумі в 226 голосів. Всенародне обговорення підтримали 226 народних обранців.
За словами нардепки Ірини Геращенко, законопроєкт вперше відправлено на всенародне обговорення.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його головною метою є посилення захисту прав позичальників, покращення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення її якості. Законопроєктом пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій: збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов’язань, функціонування інституцій, пов’язаних із цим, а також правові основи державного нагляду за такою діяльністю.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023