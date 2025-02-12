Рада відправила на всенародне обговорення законопроєкт про кредитну історію

У вівторок, 11 лютого, Верховна Рада України відправила на всенародне обговорення законопроєкт про кредитну історію.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За його словами, на пленарному засіданні у вівторок законопроект №12260 в першому читанні підтримали лише 211 парламентарів при мінімумі в 226 голосів. Всенародне обговорення підтримали 226 народних обранців.

За словами нардепки Ірини Геращенко, законопроєкт вперше відправлено на всенародне обговорення.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його головною метою є посилення захисту прав позичальників, покращення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення її якості. Законопроєктом пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій: збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов’язань, функціонування інституцій, пов’язаних із цим, а також правові основи державного нагляду за такою діяльністю.