Чернишов: У 2024 році ми стали країною з 32 мільйонами людей – це катастрофічне число

Населення України у 2024 році становило 32 мільйони осіб, що є катастрофічним показником. У 2015 році населення налічувалося на 10 млн більше.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов в інтерв'ю Die Welt.

За його словами, на момент здобуття незалежності у 1991 році Україна мала 52 мільйони населення.

«За десять років ця цифра знизилася до 48 мільйонів. Перед першою фазою війни – вже 45 мільйонів. У 2015 році, після анексії Криму, залишалося 42 мільйони. У 2024 році ми стали країною з 32 мільйонами людей – це катастрофічне число», – сказав Чернишов.

За його словами, хороша новина полягає в тому, що в цілому українська нація налічує близько 60 мільйонів осіб. Проблема в тому, що половина з них перебуває за межами країни: це люди, які виїхали до великої війни, біженці, а також українська діаспора.

Міністр розповів, скільки українців залишили країну через велику війну.

«Майже п'ять мільйонів людей залишили країну під час війни. Це люди зі статусом захисту. Ми хочемо підтримувати зв'язок з усіма українцями, які живуть за кордоном», – додав Чернишов.