Reuters: Річна інфляція у США прискорилася до 3% у січні

Річна інфляція у США прискорилася до 3% у січні порівняно з 2,9% у грудні. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані американського Міністерства праці.
За місяць споживчі ціни зросли на 0,5%.
Як зазначають в агентстві, американські підприємства починають поступово підвищувати ціни на свою продукцію в очікуванні запровадження адміністрацією Трампа мит на імпортні товари.
На початку лютого президент США Дональд Трамп розпорядився запровадити мито розміром 25% на всі мексиканські та канадські товари, але за кілька днів призупинив на місяць введення тарифів. Уже запроваджене мито в 10% на китайські товари та 25% на імпорт сталі та алюмінію. Економісти очікують, що ці тарифи пришвидшать інфляцію.
Цільовий показник центрального банку США з інфляції – 2%.
Згідно з регулярним опитуванням Мічиганського університету річні інфляційні очікування споживачів підскочили до 15-місячного максимуму на початку лютого. Домогосподарства очікують на "негативний вплив тарифної політики".
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