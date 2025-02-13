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Токійська ТПП: В Японії значно зросла кількість банкрутств приватних компаній

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Кількість банкрутств приватних компаній зросла в Японії в січні майже на 20% порівняно з ситуацією того ж місяця рік тому. Як повідомив дослідницький підрозділ Токійської торгово-промислової палати, у списку банкрутів 810 фірм, сума боргів кожної з яких перевищує 10 млн ієн (понад $20 тис.). Про це пише Xinhua.

Число банкрутств виявилося найбільшим з 2014 року. Наголошується, що головна причина – нестача робочої сили та, відповідно, різке збільшення витрат на персонал. Далося взнаки також збільшення цін, які в Японії протягом кількох десятиліть залишалися практично незмінними. 2024 року вони піднялися на 2,5% порівняно з рівнем попереднього року.

Загальна сума боргів компаній, що розорилися, склала 121,4 млрд ієн (майже $800 млн). Вона зросла на 53,4% порівняно із показником, зафіксованим рік тому.

Не менше, ніж проблеми із бізнесом, населенню Японії заважає і демографічна криза. У Японії, де триває стрімке падіння народжуваності, до 2720 року залишиться лише одна дитина молодша 14 років, свідчать останні розрахунки професора Університету Тохоку Хіросі Йосіди.

Японія
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