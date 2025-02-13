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Железняк: 24 лютого в Україні встановлено Національний день молитви

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Верховна Рада України схвалила постанову про встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Постанову підтримали 255 народних обранців.

"Верховна Рада у Національний день молитви проведе засідання, яке починається з виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний», - повідомив Железняк.

Железняк
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