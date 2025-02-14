Financial Times: Трамп та путін розглядають дві дати можливого припинення вогню в Україні

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін можуть спробувати домогтися припинення вогню до 20 квітня (на Великдень) або до 9 травня. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на слова українських та західних високопосадовців.
За словами співрозмовників видання, Трамп та путін розглядають дві дати можливого припинення вогню - до Великодня, 20 квітня, та 9 травня, коли в росії збираються влаштовувати урочистості.
"Трамп і путін, ймовірно, спробують домогтися припинення вогню до однієї з двох майбутніх важливих дат: Великдень, який православна і католицька церкви святкуватимуть 20 квітня цього року, або 9 травня", - йдеться в матеріалі.
Видання пише, що путін хоче отримати сферу впливу у Європі, яку називає "новою архітектурою безпеки", для чого вимагає залишити за рф захоплені території України. Також москва розраховує на послаблення санкцій. При цьому колишній американський високопосадовець вважає, що адміністрація Трампа не сприймає серйозно проблеми України, оскільки до переговорної групи з росією не включили спецпредставника з питань України та росії Кіта Келлога.
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