Корнієнко: Україна зможе брати участь у конкурсах проєктів ЄС на близько 1 трлн євро

Під час вступу і подальшого членства в Євросоюзі Україна зможе брати участь у конкурсах проєктів ЄС на близько 1 трлн євро.
Про це повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час заходу "Діалоги з NV. Україна змінює світ", передає Укрінформу.
"Можете собі уявити, які це кошти вже є. Які кошти ЄС спрямовує вже в нас. Вже окрім (програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу – ред.) Ukraine Facility, окрім допомоги через війну, крім збройної допомоги. А ще ми вже зможемо брати участь у конкурсах на близько 1 трлн євро проєктів горизонтального вирівнювання (місцевих бюджетів – ред.). Мається на увазі – між всіма країнами-членами ЄС і кандидатами. При цьому участь зможуть брати громади: навіть не держава і не бізнес, а наші містечка", – наголосив він.
Віцеспікер також нагадав, що переговори про вступ України до Євросоюзу відбуватимуться на основі нової моделі, яка передбачає кластерний підхід.
"Я думаю, що є позитивні новини для нас в самому ЄС. Вони полягають у тому, що нас будуть приймати трошки не так, як у попередні хвилі (вступу до ЄС – ред.). Для нас буде інша процедура. Рішення щодо нашого членства будуть ухвалювати не так, як під час інших хвиль розширення. Відкриття кластерів і розділів відбуватиметься не почергово, а разом (можливо, одночасно). Процедура вже інша, і вже більше людей цим займається. Близько тисячі людей в Брюсселі займаються нашим вступом", – додав перший віцеспікер.
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