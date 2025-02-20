Шуляк: ЄС вимагає від України запустити нову житлову політику

ЄС вимагає від України скасувати чинний житловий кодекс і запустити натомість нову житлову політику, яка буде ефективно вирішувати житлові питання громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга Народу" Олени Шуляк.

Законодавчою передумовою реформи має стати ухвалення законопроєкту №12377, який парламент зобовʼязаний провести через сесійну залу до кінця поточного року.

При цьому вона наголосила, що процес реформування вже розпочався. Так, наприкінці 2024 року було ухвалено закон 4080-IX, який передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості, яку потенційно можна буде використовувати для житлових потреб громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

"Голови громад наразі входять у практичну площину її проведення. Житло, яке ідентифікують як можливе для проживання ВПО, переселенці зможуть брати у пільгову оренду. За підсумками такої інвентаризації у вигляді інтерактивної карти створять інформаційну базу об’єктів нерухомого майна, придатних для проживання. Важливо подивитися, що можна добудувати, використати або як соціальне, або як муніципальне житло. Тому що величезні проблеми з шістьма мільйонами внутрішньо переміщених осіб, яким потрібно допомагати розв'язувати житлове питання", - пояснила Шуляк.

Другою складовою реформи, за її словами, є вже безпосередньо формування законодавчої бази, яка скасовує діючий житловий кодекс, розроблений ще за радянських часів, тобто, неймовірно застарілий. Через це він абсолютно не вирішує проблеми тих громадян, які потребують поліпшення житлових умов і десятиліттями стоять для цього у квартирних чергах.

Перші кроки для цього вже зроблено – підготовлено і зареєстровано рамковий законопроєкт № 12377 «Про основні засади житлової політики», який окреслює курс майбутньої реформи і головні аспекти її проведення.

"Суть реформи у тому, щоб створити і дати громадянам прості і ефективні механізми, які вони зможуть використовувати для вирішення житлових питань. Так, буде, наприклад, створено фонд соціального житла, яке можна буде брати у соціальну оренду, реальні і деякі фінансово-кредитні механізми, якими можна буде користуватися для того, щоб купити власне житло, службове житло", - зазначила голова комітету містобудування.

При цьому, вона підкреслила – ухвалення цього законопроєкту Верховною Радою обовʼязкове, оскільки це є умовою виконання Україною умов програми The Ukraine Facility, за якою держава отримує від ЄС фінансову допомогу на потреби відновлення. Йдеться про суму у 50 млрд євро і задля їх отримання Україна має виконати понад 150 індикаторів. Один з яких, пояснила Шуляк, реформування житлової сфери і створення нової житлової політики.

Водночас, вона наголосила, що європейські партнери вже співпрацюють з Україною, не чекаючи ухвалення законодавства щодо житлової політики. Так, деякі з них вже допомагають громадам розвивати житлові проєкти у регіонах.

Наприклад, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) щодо будівництва соціального житла. Мова йде про грант і кредит сумарно на 400 мільйонів євро, за які планується побудувати понад шість тисяч квартир. Соціальне житло надаватиметься працевлаштованим українцям із зарплатою не нижчою за середню. Також місцева влада зможе передавати 20-30% квартир в оренду спеціалістам, які потрібні регіону, за власними критеріями.

Третій важливий компонент вирішення житлових проблем українців, який вже діє – програма "єВідновлення". Зокрема, нещодавно почав діяти закон щодо пріоритетного права внутрішньо-переміщених осіб отримувати компенсацію за зруйноване житло і, відповідно, отримувати кошти на придбання нового. Так, найближчими днями більше ніж 60 перших родин закриють угоди по купівлі житла у такий спосіб. На це вже направили перші 100 млн гривень.

"Тобто, ми бачимо, що це одразу декілька паралельних процесів – інвентаризація, нове житлове законодавство, "єВідновлення" і будівництво соціального житла за кошти партнерів. Це означає тільки те, що Україна дуже серйозно налаштована на те, щоб нарешті вирішити питання, яке відкладалося роками – житлове. Тож маю надію на те, що зрештою ми зрушимо цей процес", - резюмувала Шуляк.